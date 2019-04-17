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Индонезия намерена увеличить экспорт не нефтяной и газовой продукции

Экономика

В 2019 году Индонезия повысила свой целевой показатель

Джакарта, 17 апреля 2019, 13:07 — REGNUM  Министерство торговли Индонезии намерено увеличить экспорт не нефтяной и газовой продукции на 8% или до 175,8 млрд долларов США в 2019 году, благодаря цифровизации промышленной и социальной инфраструктуры, сообщает Antaranews.

«В этом году Индонезия повысила свой целевой показатель роста не нефтяного и газового экспорта до 8%», — заявил министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита.

По его словам, в 2019 году экспорт текстиля и текстильной продукции увеличится на 30%. Рост также коснется экспорта продуктов питания и напитков, которые становятся всё более и более конкурентоспособными на ранке.

Как передавало ИА REGNUM, 15−16 апреля 2019 года в Индонезии прошел промышленный форум, на котором присутствовали вице-президент Индонезии Юсуф Калла и министр промышленности Аирлангга Хартарто.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии проходит промышленный саммит — 2019

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