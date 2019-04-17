Медведев поручил разработать новый компактный КоАП для бизнеса

Москва, , 13:03 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать новый Кодекс об административных нарушениях (КоАП), который либерализирует наказание за экономические преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Нужно продолжить совершенствование законодательства в сфере предпринимательских преступлений, я имею в виду уголовно-процессуальное законодательство, да и уголовное законодательство», — сказал Медведев в ходе отчета в Госдуме.

«Очевидно, что помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой, крайней меры и вообще для бизнеса лишение свободы должно стать редким наказанием, гораздо эффективнее применять по таким составам крупные штрафы, административные санкции, возмещение убытков в гражданском процессе», — указал он.

Медведев рассказал, каким должен быть новый кодекс.

«По моему поручению будет разработана концепция нового кодекса административных правонарушений. Вы знаете, насколько он у нас устарел, какой тяжеловесный, трудный, со всякими значками. Надо принять новый. Предприниматели просто не успевали фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый кодекс должен стать более компактным, более четким», — подчеркнул Медведев.