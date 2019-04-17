Выпуск топлива Евро-4 и Евро-5 на самарском заводе под вопросом

Самара, , 12:52 — REGNUM Долги находящегося под наблюдением ООО «СамараТрансНефть-терминал», входящего в московскую группу компаний «ПетРоНефть» и планировавшего в текущем году запустить выпуск топлива стандарта Евро-4 и Евро-5, в начале июня 2019 года могут вырасти сразу на 15,56 млрд рублей. Две компании — представители владельцев облигаций выдвинули шесть требований о включении в реестр кредиторов, основанные на номинальной стоимости облигаций и невыплаченных купонных доходах. Слушания по притязаниям назначены на 10 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным с официального сайта компании, ООО «СамараТрансНефть-терминал» специализируется на нефтепереработке и входит в московскую Группу Компаний «ПетРоНефть». ООО «Группа компаний «ПетРоНефть» принадлежит 99% в уставном капитале общества, ещё 1% — за ООО «Спецресурс-Сервис», созданным в июне 2018 года. По данным ЕГРЮЛ, ООО «СамараТрансНефть-терминал» учреждено 16 марта 2004 года, уставный капитал — 8,4 млн рублей, директор — Виктор Коробко.

«Основным производственным активом является нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Волжском районе Самарской области, 2,3 км восточнее села Николаевка. 1-я технологическая очередь была введена в промышленную эксплуатацию в 2014 году по технологической схеме топливного варианта. Сейчас ООО «СамараТрансНефть-терминал» реализует строительство 2-й и 3-й технологических очередей развития НПЗ. После их введения в эксплуатацию суммарная мощность первичной переработки углеводородного сырья возрастёт до 4 млн тонн в год. До 2019 года планируется внедрить вторичные процессы переработки, что позволит выпускать топливо стандарта Евро-4 и Евро-5», — уточняется на сайте компании.

Из отчёта за четвёртый квартал 2018 года следует, что у предприятия имеются не погашенные кредитные обязательства перед различными компаниями, в том числе и обеспеченные имуществом ООО, включая сам нефтеперерабатывающий завод, подстанцию, земельные участки, здания.

«С 2004 по 2013 год основным видом деятельности эмитента являлось транспортирование по трубопроводам нефти. В 2011 году после изменения состава участников эмитента было принято решение о развитии нефтеперерабатывающего бизнеса, а именно строительство нескольких очередей нефтеперерабатывающего завода на базе существующих нефтесервисных активов в Волжском районе Самарской области. После принятия этого решения, был приобретен земельный участок площадью 70 га и в апреле 2012 года начались строительные работы будущего нефтеперерабатывающего завода (ранее и далее по тексту — «НПЗ»). В 2014 году эмитентом было завершено строительство первой очереди нефтеперерабатывающего завода, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка. Нефтепродукты, производимые на НПЗ, реализуются непосредственно эмитентом, в связи с чем, с 2014 года фактически основным видом деятельности эмитента является производство и реализация нефтепродуктов», — сообщается в квартальном отчёте предприятия.

В конце ноября 2018 года ООО обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском о собственном банкротстве, заявив долги на сумму 236 261 767 рублей. В дело о несостоятельности вступили ещё ряд компаний, в том числе и АКБ «Абсолют Банк», выставивший претензии на сумму более 335,7 млн рублей. Суд установил, что «заемщиком были допущены существенные нарушения своих обязательств по кредитному договору», и в феврале 2019 года ввёл в отношении ООО процедуру наблюдения, которая продлится до 19 июня 2019 года. На сегодня формируется реестр кредиторов.

10 июня 2019 года судья должен будет рассмотреть сразу шесть заявлений от двух компаний, представляющих владельцев облигаций — ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» и ЗАО «Управляющая компания «РВМ Капитал» Д. У. ЗПИФ недвижимости «РВМ Деловая недвижимость». Последнее требует включить в реестр задолженность в размере более 1,8 млрд рублей, в которую входит номинальная стоимость облигаций и купонный доход. Первый заявитель подал сразу четыре ходатайства на разные суммы, куда также входят номинальная стоимость облигаций, купонные доходы. Общая сумма требований ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» превышает 13,76 млрд рублей.