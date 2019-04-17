Экспорт южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто сократился на 11,1%

Тэгу, Южная Корея, , 12:58 — REGNUM В марте 2019 года экспорт южнокорейского города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто сократился, а импорт напротив, увеличился. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на таможенную службу города Тэгу.

Согласно опубликованным данным, в марте экспорт города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто составил $3,74 млрд, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За тот же период импорт составил $1,68 млрд, что на 5,3% больше, чем в марте 2018 года. Торговый баланс составил $2,06 млрд.

Известно, что экспорт в США сократился на 23,4%, в Китай — на 13,9%, в Японию — на 9,4%. С другой стороны, импорт из Китая увеличился на 24%, из Австралии — на 15%, из Японии — на 13%, из Юго-Восточной Азии — на 11%, из Европы — на 7%. Однако из США сократился на 30%, из Европы — на 23,4%, из Китая — на 2,2%.