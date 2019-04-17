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Продовольственные товары в Таджикистане в I квартале подорожали на 2,3%

Экономика

Уровень инфляции в стране составил 1,3%

Душанбе, 17 апреля 2019, 12:46 — REGNUM  Продовольственные товары в Таджикистане по итогам первого квартала 2019 года подорожали на 2,3%, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

По данным агентства, непродовольственные товары выросли в цене на 0,1%, а платные услуги населению — на 1,6%. Уровень инфляции составил 1,3%. Отмечается, что за аналогичный период 2018 года в потребительском секторе была зафиксирована дефляция.

В агентстве уточнили, что стоимость капусты выросла на 32%, репчатого лука — на 23%, муки первого сорта — на 5%, баранины — на 4%. Проезд воздушным транспортом подорожал на 53%, железнодорожным транспортом — на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года уровень инфляции в Таджикистане составил 5,4%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 6,4%, продовольственных товаров — на 5%.

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Экономика Таджикистана
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