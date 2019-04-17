«Тяжмаш» отгрузил оборудование для Белопорожских МГЭС

Самара, , 12:29 — REGNUM Специалисты Белопорожских МГЭС, строящихся в Карелии, завершили приёмку рабочего колеса четвёртой гидротурбины, изготовленного на производственной площадке дочернего завода «Тяжмаш» — ČKD Blansko Holding (Чехия). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Одновременно с сызранского предприятия ведётся отгрузка кранового оборудования для машинных залов гидроэлектростанций. Очередной рейс выполнен в начале апреля: на восьми еврофурах на объект были доставлены узлы для двух кранов грузоподъемностью 80 и 120 тонн.

«Также АО «ТЯЖМАШ» оперативно изготовило и поставило траверсы грузоподъемностью 60/32 тонны. Именно с помощью них будет перекрыто русло реки Кеми в мае 2019 года», — говорится в сообщении.

На заводе отметили, что работы выполняются в рамках контракта, заключенного между компаниями «Тяжмаш» и «Норд Гидро». Проект Белопорожских МГЭС предусматривает строительство двух малых электростанций суммарной мощностью 49,8 МВт.

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