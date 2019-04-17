Власти Италии готовятся повысить НДС, но надеются без этого обойтись

Рим, , 12:10 — REGNUM В прогнозные документы министерства экономики и финансов Италии внесен пункт о повышении НДС, этот пункт будет убран в случае нахождения альтернативы, заявил в среду, 17 апреля, глава ведомства Джованни Триа, передает информагентство Askanews.

Повысить НДС предполагало предыдущее правительство Италии — по мнению министров, иным путем справиться с ростом дефицита бюджета и госдолга невозможно.

Обе партии, сформировавшие новое правительство летом 2018 года, и до и после выборов заявляли, что никакого повышения НДС не будет — напротив, правительство намерено снижать налоги, к примеру, унифицировать и снизить ставки НДФЛ.

В то же время Джованни Триа ранее отмечал, что если государство окажется перед выбором, какой из налогов повышать (ни снижать), то предпочтительнее, чтобы таким налогом оказался НДС, а не НДФЛ.

Окончательное решение по вопросу о возможном повышении НДС с 2020 года должно быть принято осенью 2019 года.