В Южной Корее провели исследование на тему продаж во время «непогоды»

Сеул, , 12:37 — REGNUM В дни, когда в Южной Корее появлялось много новостей о загрязнении воздуха и мелкой пыли, продажи многих магазинов падали более чем на 30%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей института финансов Хана.

По их словам, представители института провели сравнительное исследование между использованием кредитных карт и новостями о концентрации мелкой пыли в воздухе с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Согласно результатам исследования, продажи отелей и курортов в дни, когда транслировалось большое количество новостей о концентрации мелкой пыли в воздухе, сократились на 36%, а продажи парков развлечений — на 35%.

Кроме того, продажи билетов в кино и на концерты сократились на 25%, игровых залов — на 19%, отели особого типа — на 15%.

С другой стороны, продажи химчисток увеличились на 40% по сравнению с теми днями, когда количество новостей о мелкой пыли были минимальными. Продажи цветочных магазинов выросли на 19%, новых автомобилей — на 13%, а также на 10% увеличились посещения к отоларингологу.

«Потребители в основном узнают информацию о мелкой пыли через СМИ, поэтому в данном случае большую роль сыграло количество новостей о пыли, а не ее концентрация в воздухе, — объяснили специалисты. — В дни, когда на экранах появляется большое количество новостей о пыли, мы обнаружили, что потребителей, покупающих новые автомобили увеличилось на 13% и напротив, количество людей, покупающих поддержанные автомобили, сократилось на 2%».