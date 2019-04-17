Главы торговых палат России и Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества

Москва, , 12:12 — REGNUM Пути развития экономических связей между Россией и Таджикистаном обсудили председатели торгово-промышленных палат (ТПП) двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе ТПП Таджикистана.

Встреча состоялась в рамках седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству между Россией и Таджикистаном в Москве. Председатель ТПП России Сергей Катырин отметил необходимость обмена информацией между предпринимателями двух стран.

Стороны отметили, что сотрудничество между странами развивается достаточно активно как на уровне торговых палат регионов, так и на национальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится с официальным визитом в России. Вместе с главой государства в Москву отправились семь министров и руководители различных ведомств.

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