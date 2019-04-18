Деградация или оптимизм: перспективы промышленности ЛДНР

Донецк, , 02:31 — REGNUM Промышленная база Луганской и Донецкой народных республик переживает крайне тяжелый период, но всё же держится. О том, какие проблемы приходится преодолевать промышленности республик и в чём основные угрозы для неё, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

Мощный промышленный комплекс, сложившийся на востоке Украины еще в советскую эпоху, мог бы обеспечить прекрасный старт для экономики республик. Но сделать для этого необходимо очень много — наладить экспорт, восстановить технологические связи между различными предприятиями, инвестировать в изношенную инфраструктуру. Неспокойная ситуация, в которой вынуждены существовать республики, стала причиной массового оттока квалифицированных кадров, без которых деградацию предприятий остановить невозможно.

Некоторая часть индустрии была просто вывезена за пределы Новороссии — часть в Россию, часть на Украину, а кто-то из владельцев предпочел остановить работу своих предприятий, опасаясь санкций. А вот та часть индустрии, которая продолжает свою работу после транспортной блокады, введенной Украина в 2017 году, перешла под управление ООО Внешторгсервис. Правительство ДНР совместно с руководством ВТС время от времени делают оптимистичные заявления по поводу запуска новых производственных мощностей. Между тем, как показывают нынешние объемы производства, ситуация в ЛНР и ДНР с промышленностью еще далека от оптимизма.

Читайте статью Промышленность ЛДНР жива, но перспективы безрадостные и другие публикации Юрия Ковальчука.