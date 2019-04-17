Госдума расширяет полномочия Счетной палаты

Москва, , 11:08 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях Счетной палаты Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Речь идет о наделении Счетной палаты правом заниматься внешним аудитом хозяйственных товариществ. Такие же права аудиторов распространятся также на общества с участием госкорпораций, госкомпаний, а также публично-правовых компаний в части, касающейся их уставных капиталов.

Помимо этого, аудиторы также получат право проверять компании, индивидуальных предпринимателей и даже физлиц, которые производят товары или оказывают услуги за счет субсидий из федерального бюджета.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведение позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования средств из бюджета.

«Принятие этих поправок даст возможность Счетной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета. Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях», — отмечал ранее Володин.