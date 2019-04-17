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Увеличить товарооборот в разы: Алтай и Киргизия подпишут новое соглашение

Экономика

Прежнее соглашение между правительством Киргизской Республики и администрации Алтайского края признано устаревшим

Увеличить товарооборот в разы: Алтай и Киргизия подпишут новое соглашение
Иллюстрация: Правительство Алтайского края
Делегация Алтайского края в Киргизии

Барнаул, 17 апреля 2019, 10:50 — REGNUM  Правительство Киргизии и администрация Алтайского края подпишут новое соглашение о сотрудничестве, поскольку старое, действующее с ноября 1996 года, уже устарело. Подробности деловой поездки делегации Алтайского края в Киргизию сообщает сегодня, 17 апреля, сайт алтайского правительства.

По оценке заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, визит в республику проходит эффективно.

«Только за первые часы работы на выставке FoodExpo-2019 ряду алтайских предприятий удалось выйти на подписание договоров. В частности, компаниям «Ассум» и «Агрохимпром». Поддержку алтайским предприятиям обещали оказать в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Киргизии», — пояснил алтайский чиновник.

В свою очередь, заместитель министра экономики Киргизии Эльдар Алишеров заверил, что Киргизия со своей стороны делает всё, чтобы увеличить товарооборот в разы.

«Например, накануне мы встречались с руководителем Бишкекского патронного завода, сотрудничающего с Барнаульским патронным заводом с советских времен. Наши предприятия поставляют минеральные удобрения, шины. Предприятия сельхозмашиностроения также стали небольшие объемы техники поставлять сюда. Хорошо зарекомендовала себя компания «Сисорт»: она поставляет свои фотосепораторы в 20 стран мира, сегодня их оборудование сортирует орехи, что актуально для Киргизии», — отметил, в частности Эльдар Алишеров.

Что касается производителей овощей и фруктов, то, по его оценке, сети федерального уровня Киргизии не интересны из-за сезонности продукции — «необходим выход на региональные торговые сети».

Напомним, в марте 2019 года особую роль Алтая в евразийском цивилизационном пространстве отметил президент Алтайского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Сергей Землюков. Выступая на Первом форуме ректоров вузов России и Киргизии, он отметил, что формат «Алтай-Кыргызстан-Азия», имеет особое значение, так как он основан на глубоких культурно-исторических связях, а также на особой роли Алтая в евразийском цивилизационном пространстве как колыбели народов алтайской языковой семьи, исторического центра тюрко-монгольского мира.

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Экономика Киргизии
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