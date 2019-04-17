60% долгов по зарплате в Поволжье приходится на три региона

Нижний Новгород, , 10:12 — REGNUM В Поволжье в марте суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности выросла на 22,5% и достигла 192,6 млн рублей. Более половины долгов приходится на Башкирию, Кировскую область и Чувашию. При этом Башкирия и Чувашия также антилидеры по росту задолженности: за месяц зарплатные долги выросли соответственно в 56 и 5,3 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Приволжском федеральном округе на 1 апреля просроченная задолженность по заработной плате составила 192,6 млн рублей. Это на 22,5% больше, чем было по состоянию на 1 марта. В основном задолженность сложилась из-за отсутствия у предприятий собственных средств.

Из общей суммы задолженности в Поволжье почти 60% приходится на три региона: Башкирию с 48,3 млн рублей задолженности, Кировскую область и Чувашию, где долги составили соответственно 37,4 и 28 млн рублей. В числе антилидеров также Самарская область (18 млн рублей) и Саратовская область (15,3 млн рублей).

Только в одном регионе нет просроченных долгов по зарплате — в Мордовии. Минимальная задолженность сложилась в Удмуртии (100 тыс. рублей), Ульяновской области (1 млн рублей) и Марий Эл (2,9 млн рублей).

Согласно представленным данным, за март долги по зарплате выросли в восьми регионах из 14. Наибольший рост — в Чувашии, в 56 раз. Затем идёт Башкирия, за месяц нарастившая долги в 5,3 раза. На третьем месте в антирейтинге — Оренбуржье, где задолженность по зарплате выросла на 10,2%.

В России на 1 апреля задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2919,7 млн рублей и по сравнению с 1 марта увеличилась на 363,7 млн рублей (на 14,2%). Задолженность имелась перед 47,1 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности).

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