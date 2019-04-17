Только 4 региона из 85 выполнили майские указы по зарплатам бюджетников

Пенза, , 09:22 — REGNUM Зарплаты бюджетников в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина достигают целевых показателей только в четырех регионах России — Владимирская, Ленинградская, Пензенская области, а также Бурятия. В остальных субъектах РФ указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание проанализировало показатели «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» в регионах России по итогам 2018 года, которые принимаются в расчет показателей по зарплатам врачей, учителей, сотрудников детских садов. Зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Наихудшими оказались показатели зарплат воспитателей детских садов — 83,6% от средних зарплат, а также социальных работников — 87,4%.

В то же время в Минтруде говорят, что показатели майских указов достигнуты по 1012 категориям из 1020, мониторинг которых ведет ведомство. Причем в министерстве отдельно упомянули регионы, где фактические зарплаты бюджетников превысили целевые показатели: Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская области, Ставропольский край и Ненецкий автономный округ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин неоднократно призывал чиновников добиваться не формальных, а практических результатов выполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны.

В частности, на заседании Госсовета в Ялте в ноябре 2018 года глава государства говорил, что зарплаты и пенсии в России должны быть не усреднёнными показателями, а реальными деньгами.

«Сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра? Вот что важно… Чтобы ситуация в стране менялась и люди стали жить лучше, нужно не формулировки красивые и гладкие писать на бумажке, а доводить изменения до каждого человека», — подчеркнул президент.