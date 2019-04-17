Барнаул, , 08:38 — REGNUM

Власти Алтайского края назвали «виновных» в препятствовании расширению программы газификации региона. Судя по словам начальника отдела по газификации управления жилищно-коммунального хозяйства минстроя Алтайского края Игоря Хроменкова, которые цитирует официальный сайт алтайского парламента, это — местные жители.

«Низкий уровень потребления газа в газифицированных населенных пунктах является значительным препятствием для расширения программы газификации», — заявил чиновник в ходе недавнего рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы реализации программы газификации в 2018 году и перспективы ее выполнения в текущем году.

О причинах такого положения дел в информации алтайских законодателей не уточняется, но очевидно, что лежат они в слабой платёжеспособности алтайских селян. Дело в том, что газовики лишь доводят магистральную трубу к населенному пункту, а чтобы двести газ до каждого дома, от потребителей требуется порядка 200 тысяч рублей. Поэтому многие предпочитают топить по старинке — дровами.

Тем не менее в ходе совещания по газификации было заявлено, что запланированные показатели 2018 года выполнены в полном объеме.

«Введено в эксплуатацию 153,7 км газопроводов, газифицировано 4497 домовладений и 107 котельных. На данные цели было направлено 606,7 млн рублей из различных источников. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 120 км газопроводов, в том числе 76 км за счет средств ПАО «Газпром», газифицировать 4500 домовладений и 100 котельных. На данные цели будет направлено 733,1 млн рублей», — отметили в Алтайском краевом Законодательном собрании.

Участники совещания рекомендовали профильным алтайским министерствам рассмотреть возможность по расширению перечней финансовых инструментов, льготных категорий граждан и увеличению суммы единовременной помощи гражданам для газификации жилых помещений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект газификации Алтайского края осуществляется с 1995 года. В настоящее время его финансирование осуществляется в рамках трех программ: федеральной («Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года»), краевой («Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2014—2020 годы») и инвестиционной программы публичного АО «Газпром».

До 2020 года Газпром, в соответствии с соглашением, только в строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции в Ребрихе инвестирует около 2,5 миллиарда рублей. И тем не менее уровень газификации Алтайского края природным газом пока невелик.

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