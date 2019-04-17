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Дерипаска готов отказаться от контрольного пакета в «Группе ГАЗ»

Экономика

Иначе «Группа ГАЗ» не сможет существовать в условиях американских санкций

Дерипаска готов отказаться от контрольного пакета в «Группе ГАЗ»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Олег Дерипаска (справа)

Нижний Новгород, 17 апреля 2019, 02:48 — REGNUM  Отказаться от контрольного пакета акций компании «Группа ГАЗ» готов ее собственник Олег Дерипаска, сообщает Reuters.

Во время визита в Нижний Новгород он заявил агентству, что готов поступить в отношении «Группы ГАЗ» так же, как и с En+.

Он мотивировал свои планы тем, что иначе «Группа ГАЗ» не сможет существовать в условиях американских санкций. Уже сейчас перестали действовать многие контракты из-за возможных санкций. Кроме того, есть давление на компанию со стороны банков.

Напомним, Дерипаска отказался от контрольного пакета акций En+ после того, как компания 6 апреля 2018 года была включена в очередной санкционный список США.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили о потере Дерипаской контроля над En+

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