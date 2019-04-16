Вторник, 16 Апреля 2019 года
23:19:05 МСК

Татария интересуется опытом южнокорейской SK по строительству объектов СПГ

Экономика

Делегация компании находится с визитом в республике

Татария интересуется опытом южнокорейской SK по строительству объектов СПГ
Иллюстрация: Tatarstan.ru
Встреча Рустама Минниханова с делегацией компании «SK Engineering & Construction»

Казань, 16 апреля 2019, 22:05 — REGNUM  SK Engineering & Construction является одной из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний Южной Кореи. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов. По его словам, республике интересен опыт компании в области строительства производств по сжижению природного газа (СПГ), сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«У нас есть опыт работы с компаниями из Южной Кореи. Направления самые разные: закупка транспортных средств, взаимодействие по линии Казанского вертолетного завода, сотрудничество в области медицины и образования. Среди машиностроительных предприятий Татарстана востребованы металлообрабатывающие центры южнокорейских компаний», — отметил Минниханов. Кроме того, есть примеры локализации южнокорейских производств на территории республики. В частности, компания Apollo открыла завод по производству запорной арматуры.

SK Engineering & Construction входит в структуру холдинга SK Group. Компания предлагает комплексные услуги по проектированию и строительству НПЗ, нефтехимических предприятий, электростанций, СПГ проектов, объектов гражданской и транспортной инфраструктуры.

Также 16 апреля Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с главой ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым. Документ предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики.

ИА REGNUM напоминает, «Промсвязьбанк» был выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения ряда крупных госконтрактов. Уточнялось, что новый специализированный банк будет обеспечивать банковское сопровождение, проводить расчёты с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также кредитовать их.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить