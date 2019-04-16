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Фондовый рынок США остановился после бурного роста

Экономика

Dow Jones снижается, Nasdaq готов отступить от символических 8000 пунктов

Фондовый рынок США остановился после бурного роста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Экономика США

Нью-Йорк, США, 16 апреля 2019, 22:02 — REGNUM  Фондовый рынок США находится в «зеленой зоне», однако основные индексы прервали наметившийся в начале торгов бурный рост, 16 апреля передает агентство Reuters.

Индекс S&P 500 всё ещё растет, однако «промышленный» Dow Jones движется вниз по отношению к утренним значениям, а «высокотехнологичный» Nasdaq готов отступить от символических 8000 пунктов.

По отношению к закрытию 15 апреля индекс Dow Jones вырос на 37,55 пункта (0,14%), до 26 422,32 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,49 пункта (0,02%), до 2906,07, индекс Nasdaq вырос на 25,36 пункта (0,32%), до 8001,37 пункта.

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