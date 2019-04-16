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Ремонт «Дружбы»: Латвия надеется вернуть нефть в Вентспилс

Экономика

Латвия надеется на возвращение российской нефти в порт Вентспилса в случае ремонта нефтепровода в Белоруссии

Ремонт «Дружбы»: Латвия надеется вернуть нефть в Вентспилс
Laima Gūtmane
Вентспилс

Вентспилс, Латвия, 16 апреля 2019, 20:20 — REGNUM  Вентспилсский порт заинтересован в возобновлении работы нефтепровода «Дружба» на участке Полоцк — Вентспилс. Об этом заявил управляющий Вентспилсским свободным портом Имантс Сармулис, передает «Sputnik.Латвия».

Предполагается, что возобновление работы нефтепровода позволит дополнительно загрузить порт российским сырьем.

«Технически нефтепровод может работать с мощностью 15 миллионов тонн в год», — отметил Сармулис.

Но он подчеркнул, что Вентспилсский порт не может повлиять на судьбу нефтепровода.

Напомним, что в Белоруссии планируют провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», через который осуществляется транспортировка российской нефти на Запад.

В этом случае не исключается остановка транзита нефти по нефтепроводу — президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полтора года назад в республике проводили ремонт нефтепроводов, не перекрывая поставки, чтобы Россия не понесла убытков.

Однако, по его словам, в Москве «уже обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» белорусской стороне.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», — заявил Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

Но Россия не заинтересована в переориентации грузов на порты Прибалтики. Более того, еще в 2017 году президент России Владимир Путин призвал белорусские НПЗ переориентировать собственные грузопотоки с портов Прибалтики на российские порты. Также в последние годы российское правительство ведет работу по переводу отечественных грузов из Прибалтики.

Напомним, что РФ приняла решение остановить эксплуатацию нефтепровода Полоцк — Вентспилс, и в 2004 году доставка нефти в порт Вентспилса была прекращена. С тех пор по участку нефтепровода «Дружба», располагающегося на территории Беларуси, нефть следовала только до нефтеперерабатывающего предприятия ОАО «Нафтан».

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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