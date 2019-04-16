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Роскомнадзор проверит интернет-магазины на предмет хранения данных клиентов

Экономика

В случае выявления нарушений в отношении компаний предпримут «исчерпывающие действия», заявил Александр Жаров

Роскомнадзор проверит интернет-магазины на предмет хранения данных клиентов
Интернет-магазин

Москва, 16 апреля 2019, 19:51 — REGNUM  Роскомнадзор намерен проверить российские и зарубежные интернет-магазины на предмет соблюдения закона «О персональных данных». Об этом 16 апреля сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Выступая на коллегии Роскомнадзора, он отметил, что ведомство получает немало жалоб на интернет-магазины, и потому решило запросить у компаний, как они обрабатывают персональные данные.

«Там и большие деньги гуляют, и большие права нарушаются», — приводит РБК слова Жарова.

Глава Роскомнадзора заверил, что в при выявлении в работе онлайн-магазинов «злонамеренных действий» с персональными данными российских граждан, служба совместно с компетентными органами предпримет «исчерпывающие действия» в отношении этих компаний.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе американская компания Facebook была оштрафована российским судом на три тысячи рублей за непредоставление по требованию Роскомнадзора информации о локализации персональных данных российских пользователей социальной сети.

Читайте ранее в этом сюжете: В России Facebook оштрафовали на 3 тысячи рублей

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