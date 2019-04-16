Тверская область готова принять Всероссийский День льняного поля — Руденя

Тверь, , 19:44 — REGNUM Тверская область может стать площадкой для проведения Всероссийского Дня льняного поля в 2019 году, с предложением выступил губернатор Игорь Руденя на итоговом заседании коллегии Министерства сельского хозяйства РФ 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Мы сможем продемонстрировать переработку льна-долгунца, льняные изделия. Сегодня лён имеет достаточно хороший экспортный потенциал, активно используется в лёгкой промышленности, при производстве строительных материалов. Считаю, что у этой культуры большое будущее», — подчеркнул глава Тверской области, комментируя свою инициативу.

Отметим, что в 2018 году производство льноволокна в Тверской области выросло на 12,5%. В регионе расширяют посевные площади льна-долгунца: в 2019 году этой культурой будет засеяно 7,3 тыс. га. К 2024 году валовый сбор льноволокна в Тверской области планируется увеличить в 2,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании коллегии губернатор Тверской области также выступил с рядом предложений по разработке и реализации подпрограммы развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья. Так, губернатор предложил установить ставку поддержки в области развития льна-долгунца на один гектар посевной площади в размере 10 тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета, а также отметил необходимость субсидирования при создании и модернизации льносеменоводческих станций в объёме не менее 50% от затрат.

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