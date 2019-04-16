Экономия — не рецепт: для сохранения материального благополучия

Москва, , 15:25 — REGNUM Рост цен на самые необходимые продукты видят все жители России. Опрос ФОМ не исключение. Даже Росстат, очевидно, слегка ошарашен своими наблюдениями, признавая, что овощи из привычного «борщевого набора» подорожали с начала года от 21% (морковь) до 68,3% (капуста). А ведь это то, что большинство из нас покупают, готовят и едят в том или ином виде буквально едва ли не каждый день, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

И, конечно, когда параллельно тот же Росстат приводит куда как более приглаженную статистику, согласно которой весьма усреднённо-условный «минимальный набор продуктов питания» подорожал за пять лет (это с марта-то 2014-го) всего на 35%, с жалких тогда 3080 руб. 39 копеек до ещё более жалких сейчас (в апреле 2019-го) 4179 руб. 78 копеек, то все граждане понимают, какие это 35% и о каких там 3−4 тыс. рублей может идти вообще речь.

«Большинство продуктов и товаров подскочили в цене на эти 35%, наверное, уже к началу 2015 года, когда курс доллара вырос с прежних 35 рублей вдвое, а что там говорить про всю инфляцию за 5 лет. Сейчас же сходить в магазин за едой, имея в кошельке меньше 1 тыс. рублей, это так, вернуться назад с полупустой сумкой налегке», — считает эксперт.

Как в таких условиях можно сэкономить? Какие-то продукты можно покупать в сетях, где подешевле (акции, скидки). Но много ли на этом можно выгадать? На чём можно сэкономить капитально, так это отказаться от поездках на машине. Беднейшим гражданам, у кого машины никакой и нет, рецепт этот, понятно, не поможет. А остальным будет полезно (в том числе и для здоровья!) хоть на время вспомнить, что «наши люди на такси в булочную не ездят».

«Бензин в России для личного автомобиля нынче дорогой, и автомобиль на самом деле не предмет первой необходимости. Чтобы уровень материального благополучия не падал, экономия не рецепт. Нужно искать подработку или новую вакансию. Если такой работы нет там, где живёт гражданин, то надо рассмотреть варианты переезда.

Или можно сделать намного проще, подумать, как в интернете монетизировать своё время или профессиональные умения. Словом, активно искать способы получения дополнительного дохода, по-другому никак. Хочешь жить, как никогда не жил, начни делать то, что никогда не делал», — высказал свое мнение Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (78%) в последние месяцы отмечают, что цены на продукты питания в магазинах выросли.

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