Обнуление вложенных средств: эксперт о новой трассе Москва — Петербург

Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом приведет к фактическому обнулению уже вложенных в транспортную инфраструктуру средств, при этом никакой потребности в ВСМ на этом участке нет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 апреля, глава агентства Infranews Алексей Безбородов, комментируя сообщения об одобрении проекта строительства новой трассы.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Владимир Путин одобрил начало проектирования ВСМ между Москвой и Петербургом. Проект был представлен ему и. о. губернатора Петербурга Александром Бегловым и главой РЖД Олегом Белозеровым.

Соглашение о строительстве может быть подписано в июне 2019 года во время Петербургского экономического форума. Ранее президент России не одобрил проект строительства ВСМ между Москвой и Казанью.

«Я категорический противник этого проекта. Реализовывать его — значит фактически обнулять все уже вложенные инвестиции: в развитие московских аэропортов и в развитие Пулково, в «Сапсаны», в две прекрасные автомобильные дороги, платную и бесплатную.

Уровень мобильности между двумя столицами — запредельный. Такого нет ни в одной стране в мире, за исключением разве что Китая. Никакой реальной потребности в еще одном проекте просто нет», — отметил Алексей Безбородов.