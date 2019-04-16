Уберёт «нехорошие квартиры»: закон о хостелах

Москва, , 12:03 — REGNUM Вокруг закона, запрещающего размещение хостелов (мини-гостиниц) в жилых домах, создано слишком много надуманного шума. Понятно, что у владельцев хостелов и вообще гостиниц есть опасения не только по поводу потери доходов, но и по поводу развития в России внутреннего и въездного туризма, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«На самом деле в законе речь идет о том, что в Жилищный кодекс РФ будут внесены поправки, устраняющие ранее существовавшее противоречие между самим Жилищным кодексом, в принципе, запрещавшим размещение гостиниц и в том числе хостелов в жилых многоквартирных домах, за исключением отдельных случаев, и ГОСТом, распространяемым на оказание гостиничных услуг, который таких запретов не содержал.

А противоречием в законодательстве пользовались недобросовестные коммерсанты, которые, размещая свои хостелы в многоквартирных домах, ради собственной прибыли пренебрегали законными интересами других жильцов дома, в том числе и гарантированным Конституцией РФ правом на отдых», — пояснила эксперт.

Напомним, что, согласно данным систем бронирования, в 2018 году в России было зарегистрировано 530 новых хостелов, а всего в России число таких мини-гостиниц к концу 2018 года достигло 1 570. А по данным комитета по туризму правительства Москвы, только в одной Москве к концу 2018 г. насчитывалось 590 хостелов, что почти на 35% превысило показатель 2017 года.

Так что, по её мнению, этот растущий рынок и новые правила, скорее всего, не остановят темпы роста этого сегмента в 2019 году и последующие годы, а только позволят убрать с рынка недобросовестных игроков. Свою роль сыграет и появление в крупных российских городах, прежде всего, в связи с прошедшим чемпионатом мира по футболу-2018, сетевых хостелов, в том числе и международных сетей мини-гостиниц.

«В качестве примера могу привести нелегальный мини-отель, который лет пять назад размещался в квартире моего дома, через стену от моей квартиры на том же этаже, только в соседнем подъезде. Сначала это был так называемый «отель на час», и никто из жильцов дома, соседствующих с этой гостиницей, не мог нормально заснуть ночью, потому что «странные, дикие звуки всю ночь раздавались там».

Позже, после того как соседи пригрозили хозяевам «нехорошей квартиры» судом и жалобой в полицию, бойкие владельцы быстро переделали «отель на час» в хостел, который начали сдавать «культурным», по их словам, иностранцам. Но спокойнее мне и другим соседям новоиспеченного хостела не стало: в хостеле поселилась группа рабочих, приехавшая из одной балканской страны работать на одной из московских строек.

Постояльцы хостела имели привычку примерно в 5 утра, а то и раньше, хором исполнять протяжные балканские песни, и, соответственно, будить жильцов дома, даже если последним это было совсем не нужно. Когда, наконец, владельцы хостела под давлением соседей закрыли это беспокойное хозяйство, всем стало спокойнее, в том числе и самим владельцам, которые просто сдали квартиру приличным арендаторам», — поведала свою историю Мильчакова, испытав на личном примере организацию хостелов в жилых домах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс, запрещающие размещение хостелов в многоквартирных жилых домах.

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