«Что за абсурд?» — ростовчане против передачи горбольницы в концессию

Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM Информация о том, что городскую больницу №1 имени Семашко (ЦГБ) в Ростове-на-Дону передадут в концессию ГК «Ташир», не оставила ростовчан равнодушными. Ростовчане боятся, что получить медицинскую помощь в крупнейшем лечебно-профилактическом центре на юге России после этого можно будет только за деньги, сообщает ИА REGNUM.

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров («Справедливая Россия») назвал предполагаемую сумму инвестиций — 8 млрд рублей. Но задаётся вопросом, почему нельзя эти же деньги выделить из бюджета на здравоохранение?

«Ведь лучше, чем работники ЦГБ, никто не знает, что там нужно сделать, чтобы получить отдачу», — поясняет народный избранник свою позицию.

Мнение Котлярова поддерживают интернет-пользователи. Многие боятся, что от бесплатной медицины скоро не останется и следа.

«Дайте денег и отойдите. Место для корпуса есть. И людям добро, и памятник архитектуры сохраним, и парк в больнице. По опыту известно, чем все эти «концессии» заканчиваются», — считает Елена К.

«На развлечения типа стадионов деньги находятся, а на центральную городскую больницу города-миллионника нет! Это ещё что за абсурд? Тем более, что больница вполне способна генерировать доход, а то и прибыль», — высказалась Мария М.

Мнения о том, что бесплатная медицина исчезнет, придерживается и президент Лиги защиты пациентов, эксперт РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский. Он считает, что создание концессий — путь в средневековье.

«Конституция гласит, что бесплатная медпомощь оказывается только в муниципальных и государственных медучреждениях, никаких ГЧП там нет. Вас просто лишают конституционного права на бесплатную медпомощь. Опыт показывает, что именно это и происходит в других городах, где больницы были отданы в концессию — там у людей просто исчезло конституционное право на получение бесплатной медицинской помощи», — цитирует собеседника издание «Блокнот».

По словам Саверского, ростовские чиновники «даже не представляют, что будет, если они ведущее социальное учреждение отдадут в руки частникам». Он предполагает, что коммерсанты будут экономить на всём.

Вместе с тем министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская призналась, что у города нет возможностей без помощи бизнеса построить новый корпус на 700 мест. Именно эту цель преследуют региональные чиновники.

«Сегодня в рамках ГЧП возможны любые формы соглашения с инвестором и передача в концессию позволит гораздо быстрее осуществить строительство и последующий ввод в эксплуатацию лечебного учреждения. А также осуществлять поэтапное финансирование проекта с отсрочкой платежа», — цитирует главу регионального минздрава «Коммерсант».