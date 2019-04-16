Красноярский край: пожары уничтожили 1,6 млн га леса и репутацию чиновников

Красноярск, , 10:50 — REGNUM Счётная палата Красноярского края обнародовала информацию о проведённом совместно с УФСБ анализе тушения лесных пожаров в регионе в 2018 году. Несмотря на то, что средств на тушение лесных пожаров было направлено ощутимо больше, размер ущерба лесному фонду лишь увеличился.

Заключение аудиторов рассмотрели на заседании комитета по природным ресурсам и экологии краевого Заксобрания. По данным СП, на финансирование мер по предупреждению и тушению лесных пожаров в регионе в 2018 году было направлено 1,3 млрд рублей. Это на треть больше, чем в 2017 году. В то же время по итогам пожароопасного сезона-2018 в крае было зафиксировано 1639 пожаров. Их площадь по сравнению с предыдущим периодом выросла в три раза и составила 1,6 млн гектаров. Аудиторы сделали вывод, что это свидетельствует о несвоевременном применении достаточных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.

Размер ущерба лесному фонду достиг более 4 млрд рублей, увеличившись на 1 млрд.

Анализируя закупки, специалисты выявили необоснованное завышение цен отдельными авиакомпаниями.

В СП Красноярского края подчеркнули, что ежегодно Рослесхоз проводит оценку эффективности деятельности органов власти по организации тушения лесных пожаров.

«В 2018 году в Красноярском крае зафиксирована отрицательная динамика по всем критериям, характеризующим эту деятельность, что может повлечь за собой вывод о ненадлежащем исполнении министерством лесного хозяйства края переданных полномочий Российской Федерации», — говорится в сообщении Счётной палаты Красноярского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Красноярского края проинформировали о завершении пожароопасный сезона в лесах региона в октябре 2018 года. В минлесхозе добавили, что из 1639 пожаров на общей площади 1,6 млн га 580 возгораний на площади 1,3 млн га действовали в зоне контроля — удалённых и труднодоступных территориях.

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"Пожароопасный сезон в лесах в этом году выдался крайне сложным и напряжённым. Прежде всего, это связано с аномально жаркой погодой и повсеместным отсутствием осадков, в том числе на территории Эвенкии и в ангарской группе районов края», — прокомментировал тогда первый замминистра лесного хозяйства края Дмитрий Селин.

Он обратил внимание на то, что удалось не допустить перехода огня из леса на населённые пункты и объекты экономики. Селин также подчеркнул, что основной причиной возгораний в лесах в 2018 году стали грозы (68,5%).

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах за 10 месяцев 2018 года привлекли к ответственности 448 лиц на сумму свыше 12 млн рублей.

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