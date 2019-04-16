Антон Силуанов отказался защищать национальный суверенитет РФ?

Москва, , 10:48 — REGNUM Технически нет никаких проблем с тем, чтобы создать полноценный российский аналог международной системы обмена банковской информацией SWIFT, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьер-министра РФ Антона Силуанова, который усомнился в достижимости такой цели.

«Это не прогноз, а команда. Это сигнал Западу, что Россия не будет защищать свой национальный суверенитет, — сказал Делягин. — Люди отказываются от национальных интересов России ради коммерческих интересов».

Свою точку зрения экономист объяснил тем, что технически нет никаких проблем с тем, чтобы создать полноценный аналог SWIFT.

«Есть проблема сугубо коммерческая. Действительно создавать дублирующую инфраструктуру, с сугубо коммерческой точки зрения, неинтересно. Незачем. Если у меня уже есть водопровод, зачем проводить второй рядом? — сказал Делягин. — Но господин первый вице-премьер правительства Российской Федерации, вероятно, не в состоянии осознать, что, когда против страны развязана война, а санкции — это экономическая война, то самыми важными становятся не вопросы коммерции, а вопросы безопасности. Если нам завтра отключат SWIFT, то мы должны не переходить на факсы и телексы, а должны сделать самостоятельную систему. Ровно такие же аргументы были в своё время по поводу расчётной платежной системы при помощи карточек. Китайцы послушали эти дискуссии и сделали у себя карточки Union (China UnionPay — прим. ИА REGNUM ). И поскольку они сделали это раньше нас, то карточки стали глобальными. Такими же, как Visa и MasterCard. Мы могли это сделать, и сейчас глобальной была бы карточка «Мир».

Напомним, что в интервью телеканалу «Россия-24» Силуанов предположил, что полноценную альтернативу SWIFT создать едва ли возможно.

«У нас создана своя система уведомления о платежах, о платёжных поручениях, которая работает в России, — сказал министр. — Думаю, что она будет дальше развиваться как альтернатива SWIFT внутри России. Конечно, создать полноценную систему, которая заменит SWIFT, сегодня вряд ли возможно».

Также отметим, что 19 марта Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о российском аналоге системы SWIFT, согласно которому полномочия Центрального банка РФ расширяются, и он получает право предоставлять услуги по передаче финансовых сообщений.

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