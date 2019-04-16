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Бедные — беднеют: почему жители России заметили рост продовольственных цен

Экономика

Значительным рост цен на продовольствие граждане России называют потому, что НДС повысился вовсе не на 2%, а на 5-10%

Бедные — беднеют: почему жители России заметили рост продовольственных цен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бедность

Барнаул, 16 апреля 2019, 10:13 — REGNUM  Значительное повышение цен на продовольствие в магазинах, указанное участниками опроса Фонда общественного мнения, произошло повсеместно, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что лишь 15% опрошенных не заметили повышения цен, он пояснил:

«Не только избиратели, но и я сам ощутил повышение цен на продукты питания. Похоже, произошло то, о чем мы предупреждали, выступая против повышения НДС: налог повысился на 2%, но по цепочке это привело к повышению стоимости конечных продуктов в среднем на 5−10%. А это уже ощутимо. Как мрачно шутят избиратели, россиянам стало жить гораздо легче: если раньше на 500 рублей можно было накупить полную сумку продуктов, то сейчас на эту сумму заполняется гораздо менее весомый пакет. Который гораздо легче донести до дома.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что рост цен происходит на фоне снижения реальных доходов большинства людей — в экономике продолжают ощущаться кризисные явления, растет социально расслоение — бедные продолжают беднеть, а богатые — богатеть. И это выводит на повестку дня вопрос о реализации комплекса по-настоящему действенных мер для борьбы с этим явлением».

Напомним, ранее о том, что 78% опрошенных жителей России за последние месяцы заметили значительный рост продовольственных цен в магазинах по итогам исследования сообщил Фонд общественного мнения. Также отмечалось, что 17% респондентов отметили сужение ассортимента.

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Цены на продукты питания в магазинах РФ
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