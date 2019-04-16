«Это именно вброс»: об идее освободить малоимущих от уплаты НДФЛ

Москва, , 08:12 — REGNUM Профессор, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский назвал «вбросом» опубликованную «Известиями» информацию по поводу обсуждаемой в правительстве инициативы об отмене уплаты НДФЛ для граждан с низкой зарплатой. Доводы по этой спорной теме он изложил на своей странице в Facebook:

«Первое. Это именно вброс (не инсайд), чтобы покачать вопрос. Правительство собиралось оставить в покое налоговую систему на шесть лет и вдруг передумало? Вы серьезно?

Второе. Справедливо ли такое освобождение? В высшей степени: в развитых странах такой порядок является само собой разумеющимся десятки лет. Но в России на пути социальной справедливости стоит президент, которому нашептали, что прогрессивная шкала (а ее придётся вводить, чтоб минимизировать потери бюджета) якобы неэффективна. На самом деле неэффективна как раз плоская шкала, выполнившая задачу обеления доходов и теперь пополняющая бюджет меньшими темпами, чем растёт номинальная зарплата (неверящие могут посмотреть статистику Казначейства).

Третье. Уйдут ли предприниматели в тень? Я вас умоляю: законных способов оптимизации налогообложения не осталось (разве что ИП или самозанятые). Во всех других случаях «коммерсов» ждут в лучшем случае доначисления и штрафы, в худшем — тюрьма. Аргументы о «тени» используют лишь далекие от реального положения дел всезнайки».

Напомним, ранее об обсуждаемой российским правительством идее освободить от уплаты НДФЛ граждан с низкими зарплатами сообщили «Известия» со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отмечалось, что преференция будет распространяться в случае, если после вычета подоходного налога зарплата гражданина России окажется ниже прожиточного минимума (в среднем по стране — 13 тысяч рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ