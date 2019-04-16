Около 80% граждан РФ отмечают значительный рост цен в магазинах

Москва, , 07:47 — REGNUM Большинство жителей России (78%) в последние месяцы отмечают, что цены на продукты питания в магазинах выросли. 15% не заметили повышения цен. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Изменений в качестве продуктов питания не видят 65% граждан, 24% заявили о снижении, 4% — о повышении.

По наблюдениям 17% опрошенных, последнее время в магазинах сузился ассортимент. При этом 79% изменений не заметили и считают, что ассортимент товаров не уменьшился.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 24 марта 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы.

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