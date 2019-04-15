В ряде регионов России может быть приостановлен вывоз мусора — СМИ

Москва, , 10:05 — REGNUM Сразу в нескольких российских регионах может быть приостановлена работа мусорных операторов из-за низких сборов платы за свою работу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который он сделал для совещания у президента России Владимира Путина, состоявшееся 11 апреля.

Так, по данным министра, свою работу могут прекратить операторы в Дагестане и Самарской области, где собираемость составляет 5%. Также работа операторов может быть прекращена в Адыгее (собираемость 14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермской крае (20%), Новосибирской области (23%), Алтайском крае (25%), Красноярском крае (25%) и Ульяновской области (30%).

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Отмечается, что на новую схему утилизации отходов на сегодняшний день перешли свыше 80% регионов. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя предоставили отсрочку до 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. С этого времени услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации мусора должны оказывать единые операторы. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.

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