Депутаты Госдумы от Алтайского края обнародовали свои доходы за 2018 год

Барнаул, , 07:29 — REGNUM Немногие депутаты Госдумы из десяти, представляющих Алтайский край, стали богаче в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по обнародованным на сайте российского парламента декларациям, самым богатым является Александр Прокопьев («Единая Россия»). Его доход за 2018 год составил порядка 83 млн рублей, но это значительно меньше, чем годом ранее (92,7 млн руб). Как и в 2017 году, у Прокопьева в пользовании находится квартира, а в собственности — дом, три квартиры и ещё одна — в совместном пользовании. Помимо этого у депутата имеется земельный участок под дачное хозяйство и два нежилых помещения. Из новых приобретений — мотоцикл Ducati XDiavel S. Доход супруги составил 878 тысяч (годом ранее — 94,7 тыс. руб). Из собственности у неё — половина квартиры.

На второе место по доходам вышел Николай Герасименко («Единая Россия»).Его доход за 2018 году составил 6,9 млн рублей, тогда как годом ранее он получил порядка 8,26 млн руб. Как и в 2017 году, Николай Герасименко владеет автомобилем LexusRX 200 Т, квартирой (общая совместная собственность) и машиноместом (общая совместная собственность). Доход его супруги составил 905 тысяч, тогда как в 2017 году он равнялся 248,4 тыс руб. В её распоряжении находится квартира (общая совместная собственность), а также — квартира и машиноместо (общая совместная собственность),

Сергей Шаргунов (КПРФ) за 2018 год заработал 6,8 млн рублей. Это несколько больше, чем годом ранее (6,6 млн руб). Доход супруги, как и в 2017 году, практически отсутствует — 0,02 рубля, в 2017 году — 404 рубля. В её распоряжении находится доля в одной квартире. Сам Шаргунов владеет двумя долями в двух квартирах и автомобилем Toyota Corolla.

Валерий Елыкомов («Единая Россия») в 2018 году получил 5,3 млн рублей, тогда как годом ранее его доход составлял 4,9 млн руб. В собственности этого народного избранника за 2018 год появился ещё один автомобиль. Помимо уже записанных в декларацию в 2017 году Toyota RAV-4 и УАЗ 396 201, автомобильный парк Елыкомова пополнил Toyota Land Cruiser Prado 150. Депутат по-прежнему владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство, садовым земельным участком, жилым домом и долей в квартире. Доход его супруги составил 402,5 тысячи, хотя годом ранее она получили 1,08 млн руб.

Иван Лоор («Единая Россия») за 2018 год заработал 5 млн рублей, а годом ранее — 4,9 млн рублей. Как и прежде, в его распоряжении находятся: Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, автомобильный прицеп и снегоход Arctic Cat Bearcat 5000XT, а также два земельных участка, жилой дом и две квартиры (найм и безвозмездное пользование). Его жена в 2018 году заработала 752,7 тысячи рублей (годом ранее было 737 тыс. руб.). В её собственности находятся: земельный участок, дом и квартира в безвозмездном пользовании и долевая собственность земельного участка.

Значительно увеличил доход Олег Быков («Единая Россия»). Если в 2017 году он получил порядка 1,2 млн руб., то в 2018 году — уже 4,8 млн рублей. Доход его жены практически не изменился (261,9 тыс. руб. против 296 руб. — в 2017 году). Депутат на правах долевой собственности владеет квартирой и жилым домом (безвозмездное пользование), а также автомобилем Toyota Corolla Fielder (общая совместная собственность). Жена депутата заработала 261,9 тыс. руб. против 296 тыс. руб. — в 2017 году.

Даниил Бессарабов («Единая Россия») заработал в 2018 году 4,8 млн рублей, что значительно меньше, чем годом ранее. Дело в том, что в 2017 году этот депутат продал недвижимое имущество, получив в общей сложности 18,5 млн руб. дохода. У супруги доход за 2018 год составил 419,1 тыс. руб, примерно столько же она получила годом ранее (414 тыс руб). В долевой собственности Бессарабова и его супруги находятся земельный участок и жилой дом.

Доход, который задекларировала Наталья Кувшинова («Единая Россия») не сильно изменился за два последних года. Если в прошлом году она получила 4,7 млн руб., то годом ранее — 4,6 млн руб. В собственности депутата по прежнему находится автомобиль Toyota Camry.

Депутат Виктор Зобнев («Единая Россия») в 2018 году получил доход 4,7 млн рублей, а годом ранее — 6,3 млн руб. Его супруга заработала 3,9 млн рублей, а в 2017 году её доход составлял 1,9 млн руб. Как и в 2017 году, чета Зобневых владеет несколькими земельными участками, гаражными боксами и квартирами.

Александр Терентьев («Справедливая Россия») в 2018 году получил доход 4,6 млн рублей, чуть меньше было получено им в 2017 году (4,5 млн руб). Доход его жены составил 30 млн руб., хотя годом ранее она заработала всего 10,1 млн руб. Если в собственности депутата Терентьева, как и в 2017 году, находится квартира и автомобиль Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC, то его супруга владеет автомобилем LandRoverDiscovery 4, а также — двумя земельными участками и четырьмя жилыми домами.

Напомним, в сентябре 2016 года жители Алтайского края выбирали не только депутатов Госдумы РФ и краевого парламента — в регионе состоялось несколько мелких избирательных кампаний. Общая явка составила 40%. За единороссов проголосовали 35,16% принявших участие в голосовании (в абсолютных цифрах поддержку выразили 273 тысяч 105 человек). Это самый низкий результат в стране.

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