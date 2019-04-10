Комбинат Уфы, где работают 600 человек, могут остановить? Снят запрет

Уфа, , 07:52 — REGNUM Арбитражный суд Башкирии в рамках дела о банкротстве ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат», где работают свыше 600 сотрудников, отменил обеспечительные меры, которыми было запрещено «производить действия по приостановлению исполнения договора энергоснабжения от 11.12.2013 №010600424 путём частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии, отключения объектов ООО «УФПК». Отмену запрета инициировало ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» учреждено 21 августа 2003 года в Уфе, среднесписочная численность работников — свыше 600 человек, основной вид деятельности — производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. Уставный капитал — 17 592 795 рублей, президент ООО — Кязым Заитов. В 2003—2012 годах ООО выступило соучредителем пяти юрлиц в Башкирии, все они на сегодня действующие. Среди них — ООО «Башхольц», ООО «Башкирский лесоперерабатывающий комплекс», ООО «Уфимский лесной комплекс», ООО «Плайвудинвест» и ООО «Лесозаготовительная компания «Башлеспром». Единственным владельцем самого комбината является ООО «Башкирская лесопромышленная компания», которым владеют саратовское ООО «Центр Торговли» и АО «Саратовский институт стекла».

Дело о банкротстве ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» в марте 2018 года было инициировано ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», обратившегося с претензиями на 14 674 883,66 рубля. Позднее в дело вступили и другие кредиторы, в том числе ООО НПО «Барнаульский завод котельного оборудования», ПАО «Сбербанк России», налоговая служба. В июле 2018 года в отношении предприятия ввели наблюдение, хотя ответчик настаивал, что долг по судебному решению перед первым заявителем выплачен.

«Частичная оплата обществом с ограниченной ответственностью «БашХольц» в размере 54 971 679,88 рубля, на которую ссылается должник, судом не принята во внимание, поскольку представленные платежные поручения не содержат ссылку на погашение задолженности по решению суда. Имеется ссылка на оплату текущих платежей, а не задолженности ООО «УФПК». При таких обстоятельствах надлежащих доказательств погашения задолженности не представлено», — отмечалось в определении суда.

За время наблюдения число кредиторов комбината выросло, к августу заявленные претензии только пяти из них составили 3 048 122 968,67 рубля. В октябре 2018 года по ходатайству временного управляющего Дмитрия Молина суд наложил обеспечительные меры в виде запрета «производить действия по приостановлению исполнения договора энергоснабжения от 11.12.2013 №010600424 путём частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии, отключения объектов ООО «УФПК».

"В связи с наличием у ООО «УФПК» задолженности перед кредитором по оплате за электроэнергию по указанному договору ООО «ЭСКБ» на основании пункта 2.2.3 Договора ввело ограничение режима потребления электрической энергии (акт от 28.09.2018 No ДЦУС 2018−22)», — уточнялось в материалах дела и добавлялось, что «временный управляющий указывал именно на то, что в случае реализации обществом (поставщиком) своих прав по ограничению поставки предприятию электроэнергии, либо полному прекращению поставки, деятельность последнего будет остановлена, что в свою очередь повлечет невозможность получения доходов от потребителей услуг должника и расчетов с кредиторами».

Суд пошёл навстречу ООО и установил обеспечительные меры, которые и были отменены в апреле 2019 года по ходатайству энергосбытовой компании, хотя должник и настаивал на отложении слушаний для достижения мирового соглашения. Вердикт суда ещё может быть оспорен.

В качестве обоснования своих требований энергетики отметили, что «принятые обеспечительные меры не направлены на сохранение баланса интересов всех участников спорных правоотношений, третьих лиц, могут повлечь неблагоприятные последствия в виде увеличения значительной суммы обязательств должника по текущим платежам».

"При возложении на ООО «ЭСКБ» обязанности по финансированию производственно-хозяйственной деятельности должника сохранение обеспечительных мер влечет нарушение баланса интересов сторон, в то время как защита интересов ООО «УФПК» не может осуществляться за счет неоправданного ущемления прав ООО «ЭСКБ», — отмечалось в материалах дела.