Близится посевная: омский губернатор заявил о «серьёзной тревоге»

Омск, , 16:17 — REGNUM Результаты, которые сегодня демонстрирует омский АПК, не соответствуют высокому аграрному потенциалу региона, считает губернатор Омской области Александр Бурков. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 апреля, в областном правительстве, руководитель региона поставил минсельхозу и главам районов задачу провести посевную оперативно и в оптимальные сроки.

Результаты прошедшего сельскохозяйственного года были озвучены на расширенной коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

«Аграрной продукции в регионе произведено на 175 млрд рублей — объём на уровне прошлого года, прироста нет. По валовой продукции сельского хозяйства (без переработки) — снижение на 2%, хотя большинство регионов Сибирского федерального округа, кроме нас, Кемеровской области и Хакасии, завершили год с приростом. У нас отрицательная динамика и в растениеводстве, и в животноводстве, за исключением производства молока», — подчеркнул Александр Бурков.

Он, впрочем, добавил, что Омской области удалось удержать второе место в Сибири после Алтайского края по объёмам производства сельскохозяйственной продукции.

«А вот по стране мы опустились на две позиции — до 19-го места. И это вызывает серьёзную тревогу», — отметил глава региона.

Урожай, выращенный омскими аграриями по итогам 2018 года, губернатор назвал неплохим. Однако он убеждён, что посевная и уборочная, проходившие в режиме ЧС, не могут служить оправданием сложившейся ситуации. Как и реконструкция производств на крупных предприятиях.

«У нас с вами есть потенциал для того, чтобы вернуть Омской области былую славу одного из лучших сельскохозяйственных регионов страны. Для этого нужно только одно — работать», — подчеркнул Бурков.

Среди положительных моментов власти выделяют хорошую динамику по налогам. В 2018 году аграрии региона перечислили на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее (рост — 7,6%). За год объём экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос в 1,5 раза — до 164 млн долларов. Увеличен экспорт по злаковым культурам — в четыре раза.

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Наращивание экспортных поставок Бурков назвал ключевой задачей на этот год. Он отметил, что для Омской области на 2019 год сохранены льготные условия перевозки зерна железнодорожным транспортом. Нерешённым остаётся вопрос выравнивания между округами цен на закупку пшеницы в рамках государственных зерновых интервенций. По информации правительства Омской области, южным регионам установлена закупочная цена за тонну зерна третьего класса в 11,1 тысячи рублей, а сибирским — 8,4 тысячи рублей. По мнению Буркова, это ставит аграриев регионов страны в неравные условия. Актуальным также остаётся вопрос с ценами на горючее. Омские власти рассчитывают, что соответствующее решение о поддержке сибирских аграриев будет принято на федеральном уровне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, и посевная, и уборочная в Омской области в 2018 году проходили в сложных погодных условиях. Аграрии приступили к весенне-полевым работам на две-три недели позже срока. Прогнозировалось, что непростой будет и уборочная. Так и вышло. Однако, несмотря на все трудности, к которым прибавилась и взлетевшая цена на топливо, в Омской области удалось намолотить более 3 млн тонн зерна.

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Добавим, несмотря на то, что власти говорят о боевом настрое аграриев, итоги прошедшего сельхозсезона сибирским фермерам оптимизма не внушают.

В августе 2018 года алтайский фермер Владимир Жданов сообщил, что рассчитывал получить за тонну пшеницы 3−4-го класса 7−8 тысяч рублей, но традиционные закупщики заявили, что готовы заплатить от 6,5 до 7,5 тыс. рублей за тонну. То же самое наблюдалось по просу и ячменю.

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