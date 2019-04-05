Решение о банкротстве управляющей компании тракторного концерна пересмотрят

Чебоксары, , 19:08 — REGNUM В Чувашии продолжается разбирательства по банкротному делу управляющей компании концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) — общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (ККУ КТЗ). Один из кредиторов, ООО «КТЗ», требует отменить решение об обращении в суд с ходатайством о признании общества банкротом. Решение было принято на собрании кредиторов в июле прошлого года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание созывается по инициативе кредитора ООО «КТЗ». Оно назначено на 19 апреля в Москве. Предложено рассмотреть четыре вопроса. Общество, в частности, предлагает отменить решение, принятое в июле 2018 года на собрании кредиторов, об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ККУ КТЗ банкротом и открытии конкурсного производства. Соответственно предлагается отменить решение о выборе ассоциации и арбитражного управляющего.

Данный кредитор предлагает рассмотреть «введение следующей процедуры банкротства», какой именно — не уточняется.

Напомним, на первом собрании кредиторов, которое было созвано 10 июля 2018 года, предметом спора стали три принятых на нём решения: обращение в суд с ходатайством об открытии в отношении ККУ КТЗ конкурсного производства, поручение конкурсному управляющему ведение реестра и оставление на усмотрение арбитражного управляющего место проведения собрания кредиторов. В ответ в суд поступили заявления от ККУ КТЗ и ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» о признании данного собрания кредиторов недействительным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» было введено наблюдение. Производство по делу откладывалось, а затем было приостановлено.

Напомним, машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы» включает в себя несколько десятков юрлиц, в том числе гражданские заводы и оборонные предприятия в разных регионах России, включая Чувашию, Мордовию, Карелию, Алтайский край, Курганскую, Владимирскую, Волгоградскую и Липецкую области. Проблемы концерна начались после того, как он не смог выплатить задолженность по кредиту, выданному в 2010 году альянсом банков. Право требования долга приобрел ВЭБ, который в 2017 году начал кампанию по судебному взысканию задолженности с предприятий концерна. По разным данным, общая сумма притязаний составляла от 70 до 120 млрд рублей.

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