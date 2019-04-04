СГК разобралась с ярко-зелёной водой в кранах барнаульцев

Барнаул, , 12:15 — REGNUM В Барнауле подведены итоги испытаний теплосетей на плотность с использованием безопасного пищевого красителя. Они проводились с 18 по 31 марта. За это время в адрес теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) поступило 16 обращений на наличие красителя в горячей воде, но подтвердились не все, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью СГК.

Ежегодно с целью выявить утечки сетевой воды на магистральных и внутриквартальных трубопроводах, а также исключить несанкционированный разбор населением сетевой воды проводятся испытания теплосетей на плотность посредством запуска органического красителя «Уранин-А».

"Барнаульцы заранее были оповещены: если у вас во время испытаний из крана вдруг потекла ярко-зеленая вода, значит на оборудовании бойлерных по вашему контуру проходит смешение сетевой воды (отопления) и водопроводной (горячая вода), и нужно срочно звонить в диспетчерскую СГК», — пояснили в СГК.

По словам энергетиков, таких заявок за две недели испытаний поступило 16, но не все подтвердились. Где-то из-за внутридомовых работ жители посчитали сливную воду нестандартного оттенка похожей под описание испытаний. Где-то повреждения действительно имели место быть.

«Тем не менее, по двум обращениям по адресам ул. Э. Алексеевой, 74 и ул. Малахова, 140 были выявлены неплотности на оборудования сторонних организаций. В итоге в первом случае повреждение устранено, оборудование опрессовано и запущено в работу. Во втором — повреждение находится на устранении», — подчеркнули энергетики.

Также известно, что в ходе проверки были опрессованы бойлерные установки на 14 центральных тепловых пунктах, находящихся на обслуживании теплосетевого подразделения СГК. Было выявлено шесть повреждений, и они уже устранены.

«Несанкционированных мест водоразбора в ходе проверок в этом году специалисты СГК не выявили. Но напомним, что при обнаружении таковых, нарушитель обязан будет оплатить выявленные утечки теплоносителя в установленном порядке. Хотелось бы напомнить, что использование сетевой воды в быту — не самая лучшая идея, так как ее качество не соответствует нормам, принятым для «нормальной» горячей воды. Этот ресурс предназначен для доставки тепловой энергии в квартиры и подогрева водопроводной воды на нужды горячего водоснабжения», — поясняют в СГК.