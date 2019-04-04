«Говорить спасибо каждому»: на Алтае возникли проблемы с курортным сбором

Белокуриха, Алтайский край, , 11:34 — REGNUM Ситуацию со взиманием курортного сбора в алтайском городе-курорте Белокуриха простой не назовёшь: вскрылись проблемы с неплательщиками, с нелегальными отельерами и, собственно, самим размером курортного сбора. Согласно данным, опубликованным на сайте Алтайского краевого Законодательного собрания, власти Алтайского края в ходе недавнего обсуждения итогов аудита использования средств курортного сбора в 2018 году пришли к неутешительным выводам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первоначально прогнозировалось, что отдыхающие в санаториях и гостиницах Белокурихи направят на развитие городской инфраструктуры в виде курортного сбора 34 миллиона рублей. Позднее этот показатель был скорректирован до 20 миллионов, а по итогам 2018 года выяснилось, что в фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило целых 20,6 миллиона рублей.

«Результаты проверки выявили проблемы в сфере администрирования сбора, а также дисбаланс предприятий и предпринимателей, работающих на санаторно-гостиничном рынке официально и неофициально», — отмечают алтайские парламентарии.

Решить проблему нелегальных отельеров Белокурихи власти региона решили при помощи «кнута и пряника». Речь идёт о создании для предпринимателей дополнительных стимулов в легализации бизнеса и активном их участии в администрировании курортного сбора. Администрации Белокурихи, в свою очередь, дана рекомендация эффективнее использовать уже существующие механизмы, направленные на понуждение предпринимателей к выходу из теневого сектора экономики.

Также исполняющая обязанности заведующего отделом по курортному делу и туризму администрации Белокуриха Наталья Теплова, ссылаясь на мнение отдыхающих и операторов курортного сбора, предложила рассмотреть возможность в 2020 году уменьшить размер курортного сбора с 50 до 30 рублей с человека в сутки.

Подводя итоги дискуссии, председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов отметил, что помимо доступного размера курортного сбора и грамотного его администрирования, системной работы с неплательщиками, на увеличение объемов фонда развития курортной инфраструктуры влияет «ещё один элемент, роль которого порой недооценивается». Речь, по словам депутата, идёт о создании позитивного эмоционально-информационного фона.

«Нужно, не скупясь, говорить «спасибо» каждому приезжающему, кто заплатил курортный сбор и таким образом внес реальный вклад в развитие Белокурихи», — подчеркнул Владимир Устинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с мая 2018 года в Алтайском крае и ещё трёх российских регионах (Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях) стартовал эксперимент по введению курортного сбора. Первоначально, вопреки опасениям экспертов, что нововведение может сказаться на турпотоке в регион, местные власти заявляли, что объём годового курортного сбора в Белокурихе составит 45—50 миллионов рублей. Однако уже в ноябре 2018 года стало ясно, что прогноз этот не оправдается.

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