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«Решили все упростить»: о добавлении витаминов в потребительскую корзину

Экономика

Идея добавить витамины в потребительскую корзину граждан России — это классический пример лоббирования интересов производителей, считает эксперт

«Решили все упростить»: о добавлении витаминов в потребительскую корзину
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Барнаул, 4 апреля 2019, 10:24 — REGNUM  Добавить витамины в потребительскую корзину жителей России гораздо проще, чем начинить её фруктами, рыбой и другими полезными продуктами, отметил кандидат медицинских наук, основатель Школы реальной политики Константин Емешин (Алтайский край). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу о включении в состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, витаминного и минерального комплексов, он пояснил:

«Это классический пример профессионального лоббирования интересов производителей. Конечно, проблемы сбалансированного питания всегда были есть и будут. Но реально нужно потребительскую корзину начинять фруктами, рыбой, молоком и прочими продуктами. Но это резко увеличит размер потребительской корзины — в бюджете бедных семей нет таких денег. А в данном случае инициаторы решили все упростить — дай таблетку, и не надо много фруктов, рыбы, молочных и мясных продуктов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею добавить витамины в потребительскую корзину жителей России обсуждают в рамках рабочей группы в Министерстве труда и социальной защиты России. В случае её одобрения для восполнения нехватки витамина D, кальция и витаминов группы В граждане будут принимать витамины три месяца в году, что будет обходиться им в дополнительные 604,8 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

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