В Алтайском крае выявлены факты переплаты за услуги ЖКХ

Барнаул, , 12:28 — REGNUM Подозрения в необоснованном завышении с января 2019 года коммунальных счетов подтвердились и в Алтайском крае. Как сообщает официальный сайт региона, по итогам проведения более 500 проверок порядка начисления управляющими организациями платы за жилищно-коммунальные услуги специалисты Госинспекции края помогли вернуть собственникам жилья в многоквартирных домах порядка двух миллионов рублей переплаты.

В частности, инспекторы усмотрели нарушение Жилищного кодекса РФ в действиях барнаульской управляющей компании, обслуживающей шесть многоквартирных домов, которая в одностороннем порядке, без решения общего собрания собственников, увеличила тариф на текущее содержание и ремонт общего имущества.

«Управляющая компания внесла в договор пункт, позволяющий ей один раз в год изменять размер платы в одностороннем порядке. Это условие существенно ущемляло права и интересы собственников жилых помещений и являлось нарушением Жилищного кодекса Российской Федерации», — отмечается в официальном сообщении Госинспекции.

В итоге коммунальщики произвели перерасчёт более чем на 60 тысяч рублей в пользу жителей этих домов.

Напомним, с января 2019 года в Алтайском крае и Республике Алтай выросли суммы счетов за жилищно-коммунальные услуги. Причём в некоторых случаях этот рост явно превысил утвержденные ранее 1,7% и достиг в среднем 35−40%.

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В начале марте 2019 года прокуратура Майминского района Республики Алтай подтвердила подозрения некоторых потребителей о черезмерно возросшей оплате услуг ЖКХ. Проверка показала, что при расчёте платы за потребленные объемы теплоснабжения в период с 22 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года были незаконно применены тарифы, которые начали свое действие только с 1 января 2019 года.

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