Зауральский кузнечно-литейный завод снова получил «чёрную метку»

Курган, , 11:20 — REGNUM Не успело ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ранее входившее в структуру машиностроительно-индустриальной группы концерна «Тракторные заводы», выйти из одного банкротного дела, как претензии к нему появились ещё у одного кредитора. В Арбитражный суд Курганской области поступил иск с требованием признать завод несостоятельным, но заявление от ООО Научно-производственная фирма «СК"-Group из-за недочётов оставлено без движения до 18 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, собственником ООО с конца января 2019 года является единственный в России производитель боевых машин пехоты ПАО «Курганский машиностроительный завод», что до конца февраля 2019 года входил в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», а сейчас является частью дивизиона госкорпорации «Ростех».

По имеющейся на сайте областных властей информации, численность работников Зауральского кузнечно-литейного завода составляет около 2 тыс. человек, а само предприятие работает в основном на нужды Курганмашзавода и задействовано в реализации госзаказов. Ранее предприятия входили в оборонный «пул» концерна «Тракторные заводы», что имеет предприятия в нескольких регионах, в том числе Карелии, Мордовии, Чувашии, Липецкой, Владимирской и Волгоградской областях. Концерн начал испытывать проблемы, после того как не смог погасить многомиллиардную задолженность по банковским кредитам, перекупленную позднее в форме права требования Внешэкономбанком. Весной 2018 года Ростех принял решение приобрести право требования долга концерна у ВЭБ, стороны договорились и уже осенью 2018 года была учреждены «дочка» Ростеха — ООО «КТЗ», позднее перешедшее во владение компании, через своих учредителей аффилированной и с госкорпорацией «Ростех», и с инвестором, выбранным для гражданской части бывшего дивизиона тракторного концерна, — ООО «Холдинг Транспортные компоненты». За последним стоит кипрская компания Tadorix Consultants Limited.

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Предыдущий иск с требованием банкротства ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» был подан ещё в 2017 году, и уже в феврале 2018 года компания попала под наблюдение, но после того как в деле ВЭБ сменился на процессуального правопреемника — ООО «КТЗ» — было принято решение о заключении мирового соглашения. В феврале 2019 года суд утвердил мировое соглашение, уточнив, что за него на январском собрании кредиторов проголосовало большинство из них — 97,59% голосов, на которых приходится 45 921 236 937 рублей долга.

«Первоочередные платежи совершаются в бюджет в срок не позднее одного года с момента утверждения соглашения судом — 10 440 265 руб. 86 коп. — налог на имущество, налог на прибыль, пени; в срок не позднее трех лет с момента утверждения соглашения судом — 80 926 013 руб. 04 коп. Требования иных кредиторов погашаются в срок не позднее трех лет с момента утверждения соглашения судом. При этом задолженность перед ООО «КТЗ» (мажоритарный кредитор) в размере 68 510 907 757 руб. 11 коп. погашается всеми солидарными должниками. Общий размер реестрового долга третьей очереди составляет 69 776 447 690 руб. 46 коп», — отмечал в определении суд, уточнив, что «основная задолженность сложилась в связи с участием должника в заёмных отношениях в качестве поручителя» и «долг возможно погасить с участием как основных заёмщиков, так и сопоручителей».

В середине марта 2019 года, спустя несколько недель после утверждения мирового соглашения, в Арбитражный суд Курганской области с банкротным иском к заводу обратилось ООО Научно-производственная фирма «СК"-Group. Сумма претензий составила 30 618 931,84 рубля. Дело к производству не принято из-за недочётов, истцу дали время до 18 апреля 2019 года устранить их.

«15.03.2019 года в Арбитражный суд Курганской области поступило заявление ООО НПФ «СК» — GROUP о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»; введении процедуры наблюдения на срок 6 месяцев; включении в реестр требований кредиторов должника третьей очереди 30 598 931 руб. 84 коп. долга и 20 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины; утверждении на должность временного управляющего арбитражного управляющего Сайфуллина Дамира Афгатовича, члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», — отмечается в определении суда, которым иск оставлен без движения.