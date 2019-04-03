«Особой беды в том нет»: о прекращении завоза в Россию «Септолете плюс»

Барнаул, , 08:42 — REGNUM Решение о прекращении ввоза в Россию антисептического спрея «Септолете плюс» принято в связи окончанием срока регистрации этого препарата, сообщил корреспонденту ИА REGNUM алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков, комментируя соответствующее извещение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

«Действительно, препарат «Септолете плюс» сейчас на дефектуре в связи с окончанием срока регистрации. Особой беды в том нет. ИА REGNUM неоднократно освещало темы отсутствия пользы от местных противомикробных средств для горла. Правда, в состав этого препарата, помимо антисептика, входит и анестетик лидокаин, предназначенный для уменьшения боли при воспалении, но эта проблема также решена и без применения спреев. Так что больные при адекватной медикаментозной поддержке даже не заметят отсутствия этого препарата на стеллажах», — отметил Игорь Червяков.

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Напомним, ранее Росздравнадзор известил о том, что словенская компания КРКА прекращает ввоз в на территорию России спрея «Септолете плюс», применяемого при инфекциях полости рта и глотки. Причины такого решения не называются, но сообщается, что это не связано с проблемами его эффективности, качества и безопасности.

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