Продажа алтайского воздуха китайцам обрела «второе дыхание»

Горно-Алтайск, , 15:25 — REGNUM Пока на Байкале разгораются страсти по поводу заводов по производству бутилированной воды для потребителей Китая, на Алтае набирает популярность торговля воздухом. Информацию об организации такого предприятия предпринимателем из Республики Алтай Сергеем Кухтуековым сообщила на своей странице в Facebook новосибирский журналист и один из идеологов образовательного проекта Института политики и технологий Татьяна Косачёва.

«Китайцы покупают эти баллончики на ура. Две партии уже отправили в Китай», — пояснила она.

Однако, судя по открытым данным, фирму ООО «Воздух Алтая» Сергей Кухтуеков зарегистрировал ещё в 2016 году и финансовая деятельность общества практически не ведётся. Также больше двух лет назад был создан одноимённый сайт, расхваливающий прелести алтайского воздуха:

«Этот воздух, без каких-либо добавок, консервантов и ароматизаторов мы помещаем в высококачественные баллоны. Настоящим производителем этого продукта является природа Алтая. Мы его только собираем, упаковываем и доставляем <…> Когда Вы возьмете в руки наш продукт и, нажав на кнопку клапана, сделаете вдох, Вы можете быть уверены в том, что Вы вдыхаете настоящее творение природы Алтайских гор. И мы надеемся на то, что каждый такой вдох передаст Вам реально ощутимую частичку красоты, чистоты и силы Алтая».

В отличие от учёных и жителей иркутского посёлка Култук, которым Байкальская природоохранная прокуратура помогла через суд доказать незаконность строительства завода по откачке из Байкала воды для китайцев, идея с продажей в Поднебесную воздуха была воспринята в социальных сетях довольно благосклонно:

«Фраза «да он из воздуха делает деньги» уже не кажется оторванной от реальности».

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Правда, журналист «КП-Новосибирск» Вадим Алексеев к примеру, иронизирует:

«Китайцы смекнули, что баллончики сделаны из ценного металла, но доверчивому бизнесмену говорят, что их интересует воздух».

Кстати, в идее продавать консервированный воздух Алтая пытаются преуспеть и другие предприниматели. Вдохнуть глоток свежего воздуха из банки предлагают на сайте Suvenir-altai.

Там же утверждается, что в состав входит воздух из разных мест Алтая: Белухи — 30%, Телецкого озера — 25%, Мультинских озер — 14%, Катуни — 14%, водопада Корбу — 9%, Тавдинских пещер — 8%. Срок годности алтайского воздуха — до 2109 года.

Учитывая повысившийся в последние годы спрос граждан КНР на российские природные ресурсы и значительное ослабление российской валюты, можно сделать вывод, что торговля воздухом на Алтае обрела второе дыхание и в прямом, и в переносном смысле.