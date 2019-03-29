Красноярский экономический форум: итоги основного дня

Красноярск, , 17:18 — REGNUM В Красноярске продолжается масштабный экономический форум (КЭФ-2019), стартовавший 28 марта.

О том, что обсуждалось на полях КЭФ 29 марта, и какие договорённости достигнуты по итогам второго, основного дня форума, читайте в специальном обзоре ИА REGNUM.

В рамках КЭФ-2019 агентство труда и занятости населения Красноярского края, министерства труда Хакасии и Тувы, корпорация развития Енисейской Сибири подписали комплекс мер по кадровому обеспечению проекта «Енисейская Сибирь». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом агентстве труда и занятости населения.

«Сотрудничество нацелено на совершенствование технологий кадрового обеспечения, расширение возможностей трудоустройства жителей регионов, развитие межрегионального обмена трудовыми ресурсами, трудовой мобильности населения, создание условий для привлечения квалифицированных специалистов», — прокомментировал руководитель краевого агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.

Напомним, комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», продвигаемый красноярским губернатором Александром Уссом, предполагает объединение экономического, промышленного, культурного потенциала Красноярского края, Хакасии и Тувы. По предварительной оценке, при реализации проекта будет создано порядка 70 тысяч рабочих мест.

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29 марта в рамках КЭФ-2019 состоялось подписание соглашений, направленных на снижение нагрузки на атмосферный воздух от промышленных предприятий. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, документы подписали руководители Минприроды России, правительства Красноярского края, Росприроднадзора, предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Русал Красноярск», АО «ХК «Сибирский цемент», управляющей компании ООО «Красноярский цемент и ООО «Сибирская генерирующая компания».

Уточняется, что мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут реализованы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Общий объём снижения валовых выбросов, согласно подписанным документам, к началу 2025 года составит 1320 тысяч тонн. Сумма вложенных природопользователями инвестиций составляет 167,7 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 марта, в завершающий день КЭФ-2019, в Красноярске должен был пройти экологический митинг «За чистое небо». Заявленное организаторами количество участников — 1500 человек. Однако экологическое мероприятие перенесли на 13 апреля.

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По мнению экоактивистов, экологическую ситуацию в Красноярске можно назвать катастрофической. Периодически на город опускается смог, такие периоды в Красноярске называются режимами «чёрного неба». Виноватыми в сложившейся ситуации экоактивисты считают промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

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29 марта подписано трёхстороннее соглашение между Красноярском, Лесосибирском и Восточно-Сибирской ассоциацией биотехнологических кластеров по повышению экологической безопасности краевого центра за счёт переработки древесных отходов предприятий края.

Как сообщили в пресс-центре КЭФ, речь идёт о создании на территории Лесосибирска «пилотных» экологистических промышленных центров. Там будут перерабатываться отходы лесопиления в пеллеты, топливные брикеты и древесный уголь. Потребителем экологически безопасного топлива станут локальные котельные и частный сектор Красноярска.

Общий объём инвестиций в создание кластера по переработке отходов лесного хозяйства оценивается в 200 млн рублей на первом этапе.

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Мэр Красноярска Сергей Ерёмин и гендиректор ООО «Сифаль Девелопмент» Сергей Волоткевич подписали соглашение по созданию в Красноярске делового района «Красноярск-сити».

Планируется, что комплекс площадью более 6 тысяч кв. метров появится в районе Стрелки и будет состоять из пятизвездочного отеля и офисов. Разработает проект мировое проектное бюро Франции. В реализации также примут участие красноярские архитекторы. Объем вложенных инвестиций — более 25 млрд рублей. Ориентировочные сроки реализации проекта — 2019−2024 годы.

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На полях КЭФ 29 марта подписаны соглашения о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». В число пилотных территорий, где будут внедряться новые ИКТ-решения в системах городского жизнеобеспечения и безопасности, вошли Красноярск, ЗАТО Железногорск и ЗАТО Зеленогорск.

«Внедрение инновационных цифровых и инженерных решений в городскую инфраструктуру позволит повысить эффективность управления городским хозяйством и сделать города более комфортными для проживания», — подчеркнули в пресс-центре КЭФ.

Уточняется, что в рамках проекта предусмотрена цифровизация систем городского управления, жилищно-коммунального хозяйства, медицинской сферы, транспорта, систем безопасности и энергоэффективности.

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Красноярский край и Иркутская область договорились о сотрудничестве по вопросам сохранения биоразнообразия. Соответствующее соглашение подписано между министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и министерством лесного комплекса Иркутской области.

Документ предполагает сотрудничество в области развития экологического туризма, а также оперативного обмена информацией. Также речь идёт о пресечении и профилактике нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на межрегиональном уровне.

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В минэкологии Красноярского края сообщили о подписании соглашения о научно-техническом сотрудничестве в области экологического мониторинга. Подписанты — краевое министерство экологии и рационального природопользования, ООО «ЭкоВизор» и ООО «Аэростейт». Они договорились о создании web-интерфейса для контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха в любой точке на территории Красноярска.

По данным профильного министерства, программа позволит усовершенствовать систему мониторинга атмосферного воздуха и усилить государственный экологический региональный надзор.

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В рамках КЭФ 29 марта состоялся круглый стол «Станет ли мусорный бизнес эффективным и цивилизованным? Регуляторные стимулы для реформы отрасли утилизации твердых коммунальных отходов».

Участники заседания обсудили первые шаги реализации реформы ТКО. По данным пресс-центра КЭФ, на новый формат работы в области обращения с отходами в настоящее время перешли 59 субъектов РФ. Ещё 16 субъектам только предстоит выбрать региональных операторов, которые будут работать на их территориях.

«Мусорная» реформа стартовала в России 1 января 2019 года.

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На площадке КЭФ 29 марта прошла конференция, посвящённая новой экспортно-ориентированной политике России. Работу площадки возглавил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак.

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Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко подписали соглашение о сотрудничестве в области поддержки фундаментальных научных исследований на 2019−2021 годы.

Стороны договорились о продолжении совместной работы по проведению региональных конкурсов научных проектов.

«Благодаря многолетнему взаимодействию с РФФИ ежегодно поддерживается более 150 научных проектов красноярских ученых на сумму 140 млн рублей», — отметил Лапшин. По его словам, новое соглашение расширит направления сотрудничества.

Планируется, что в 2019 году финансирование научных исследований увеличится до 180 млн рублей.

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Состоялась рабочая встреча министра экономики Красноярского края Егора Васильева с представителями ПАО «Сбербанк». По данным краевого минэкономики, стороны обсудили варианты государственно-частного партнерства между регионом и финансово-кредитной организацией.

По итогам встречи достигнута договорённость о дальнейшем сотрудничестве, в частности для разработки конкретных предложений по финансированию концессионных соглашений в различных отраслях.

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29 марта на полях КЭФ-2019 прошла презентационная сессия федеральных и региональных институтов развития участникам комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Презентация включала три блока: «Бизнес», «Инвестиции», «Технологии и инновации».

В пресс-центре КЭФ напомнили, что комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» включает 32 проекта совокупной стоимостью более 1,9 трлн рублей.

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Во второй день Красноярского экономического форума-2019 эксперты в рамках круглого стола «Экологичность vs конкурентоспособность. Как сделать промышленность зелёной?» обсудили перспективы внедрения «зелёных технологий на промышленных предприятиях.

В ходе мероприятия прозвучало, что в современном мире применение «зелёных» технологий на производстве оказывает положительное влияние на конкурентоспособность экономики и является существенным фактором, повышающим инвестиционную привлекательность страны.

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В рамках КЭФ эксперты обсудили кадровую политику страны как главную составляющую системы конкурентоспособности. В частности, речь шла о конкурсе управленцев «Лидеры России».

Победители конкурса, принявшие участие в обсуждении, признались, что благодаря проекту смогли привнести опыт соседних регионов для решения задач на своих территориях, повысить уровень коммуникаций, обзавестись полезными связями по всей стране и определить вектор личностного развития.

На сегодняшний день проходит финальный этап конкурса 2018−2019 года. Триста лидеров со всей России отправятся в Москву, чтобы встретиться с экспертами проекта, принять участие в деловых играх и так далее.

Финалисты получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.

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В Красноярске создадут открытый проектный офис для предпринимателей. Соответствующее соглашение администрация города с ПАО Банк «ФК Открытие» и НКО «Фонд развития Сибири».

«Соглашение направлено на поддержку предпринимателей, реализующих или планирующих в Красноярске инвестиционные проекты. А также подразумевает развитие в городе инфраструктуры по управлению проектами. Стороны намерены создать в городе открытый проектный офис», — объяснили в пресс-центре КЭФ.

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Губернаторы сибирских регионов и эксперты под руководством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло на специальном заседании обсудили вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере обеспечения энергетической безопасности субъектов Федерации.

В частности, Меняйло отметил, что к 2024 году необходимо обеспечить увеличение пропускных возможностей железнодорожных магистралей, в том числе Байкало-Амурской и Транссибирской, — в 1,5 раза.

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Красноярский край, «Аэрофлот» и международный аэропорт «Красноярск» подписали соглашение о создании хаба (авиационного транспортного узла) группы «Аэрофлот» в Красноярске.

Уточняется, что Красноярск станет для «Аэрофлота» вторым базовым аэропортом, в нём будут базироваться современные самолеты, включая отечественные SuperJet 100. Начало работы хаба запланировано на 2020 год. Планируется, что к 2023 году пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

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29 марта в рамках форума состоялась панельная дискуссия «Молодые лидеры России. Притяжение талантов».

Первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников рассказал, что в рамках 12 национальных проектов, финансирование которых превышает 8 трлн рублей, предусмотрены определенные средства на исследовательскую и научную деятельность.

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Подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта «Разработка и обустройство группы Пайяхских месторождений и строительство морского терминала «Порт бухта Север». В пресс-центре КЭФ отметили, что проект является частью КИП «Енисейская Сибирь».

Планируется, что ежегодный объём извлечения нефти на группе месторождений будет достигать 26 млн тонн в год. Кадровый потенциал проекта оценивается на уровне 20 тысяч рабочих мест.

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Мэр Красноярска Сергей Ерёмин и 10 глав муниципальных образований края, входящих в состав Красноярской агломерации, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на объединение усилий между муниципальными образованиями для развития общих инвестиционных проектов, включая инфраструктурно-территориальные проекты, а также синхронизацию документов стратегического и градостроительного планирования.

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Правительство Красноярского края и «Русал» подписали соглашение о реализации проекта «Красноярская технологическая долина». Проект создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа направлен на развитие промышленного потенциала региона и увеличение доли высокотехнологичных перерабатывающих производств в экономике края, отметили в пресс-центре КЭФ.

Предусматривается создание порядка 1 200 новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и так далее.

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В рамках КЭФ состоялось заседание попечительского совета Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Председателем попечительского совета стал губернатор Красноярского края Александр Усс. В его состав вошли общественные деятели, представители крупного бизнеса и меценаты.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс и ООО «Управляющая компания «Сегежа групп» подписали соглашение о сотрудничестве.

По данным пресс-службы краевого правительства, предметом соглашения является сотрудничество сторон при реализации инвестиционного проекта по строительству биотехнологического комплекса (БТК) в Лесосибирске.

Инвестиции в новый биотехкомплекс оцениваются в 1,5 млрд долларов. Планируется создание 460 новых рабочих мест. Мощность будущего БТК — до 1 млн тонн экспортной продукции в год. Строительство намечено на 2021−2023 годы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум проходит 28−30 марта в МВДЦ «Сибирь» в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. В КЭФ-2019 принимают участие более 6 тысяч человек и 300 спикеров.

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