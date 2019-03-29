Развивая Арктику, не нужно забывать про экологию и население — эксперт

Якутск, , 16:34 — REGNUM В новой стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года, которую поручил разработать президент страны Владимир Путин, нужно учесть проблемы экологии и населения. Об этом заявила ИА REGNUM доцент Северо-Восточного федерального университета Дарьяна Максимова.

«Все ориентируются на «устойчивое развитие», но это понятие у нас не совсем оформлено в определение. На мой взгляд, оно должно включать три основных пункта — экология, экономика и население. В предыдущей стратегии до 2020 года было много написано про социально-экономическое развитие, а упоминаний про экологию было очень мало», — считает ученый.

Активно развиваемый в последнее время Северный морской путь, по ее мнению, может получить большое значение для местного населения, если параллельно развивать инфраструктуру прибрежных территорий. Это позволило бы приспособить океанскую трассу для северного завоза. Северный завоз был организован еще в советские годы для обеспечения регионов Крайнего севера продуктами и топливом. Но в последние десятилетия он превратился в одну из наиболее острых проблем региона в связи с падением объема поставляемых товаров и частыми задержками.

Кроме того, Дарьяна Максимова считает, что неплохо бы в стратегии упомянуть про необходимость ведения более сбалансированной кадровой политики. Сегодня часто получается, что для работы на северных объектах работников завозят из других регионов и даже из-за границы. Притом, что местное население зачастую сидит без работы и бедствует.

«Для этого их нужно готовить, поэтому в стратегии необходимо прописать, чтобы в регионах предусмотрели подготовку кадров в том числе и среди местного населения. Уйти полностью от вахтового метода может и не получится, но внедрение более системного подхода к кадровой политике — это было бы идеально», — отмечает доцент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект новой Стратегии должен быть подготовлен до 1 декабря 2019 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству до 1 июня внести в Государственную думу законопроект о специальных мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне.

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