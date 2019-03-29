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ФАС настаивает на отставке мэра Рубцовска

Экономика

Глава третьего по величине города Алтайского края Дмитрий Фельдман может лишиться кресла из-за транспортников, которые незаконно получили разрешения на перевозки

Рубцовск, Алтайский край, 29 марта 2019, 12:18 — REGNUM  Алтайские антимонопольщики заявили, что идут на крайние меры, направляя в суд материалы, которые могут привести к отставке главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Поскольку этот руководитель третьего по величине города Алтайского края уже более полутора лет не выполняет предписание антимонопольного ведомства о проведении торгов по ряду городских маршрутов общественного транспорта, сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на заявление главы краевого антимонопольного управления Степана Поспелова, сделанное в ходе пресс-конференции.

Антимонопольщики полагают, что действия Фельдмана привели к тому, что некоторые предприниматели незаконно получили право перевозить горожан.

«Мы возбудили дело в связи с согласованными действиями администрации Рубцовска и предпринимателей, которые зашли на этот рынок без торгов», — пояснил Степан Поспелов.

Говоря о необходимости дисквалификации мэра Рубцовска, он подчеркнул, что законодательством в данном случае предусмотрен также штраф, но ФАС будет настаивать именно на отставке, потому что не видит других рычагов заставить главы Рубцовска выполнять законное требование.

Напомним, должность главы Дмитрий Фельдман получил в феврале 2017 года, и судя по комментарию алтайского спикера и секретаря Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Романенко, он был весьма доволен состоявшимся назначением.

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Отставки и назначения
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