Смартфоны китайских производителей заняли треть европейского рынка

Пекин, , 08:50 — REGNUM Доля смартфонов китайских производителей достигла рекордного уровня и составила 32% от общего количества поставок на рынке Европы в 2018 году. Об этом сообщает Canalys.

Аналитики компании Canalys подвели итоги поставок смартфонов на рынках европейских стран. Согласно данным компании, общее количество поставок смартфонов составило 197 млн устройств, что на 4% меньше, чем в 2017 году.

В странах Западной Европы поставки упали на 8%, а в странах Центральной и Восточной Европы увеличились на 5%. В России поставки смартфонов в 2018 году выросли на 14%, что является рекордным показателем.

Поставки южнокорейской компании Samsung сократились на 10%, однако она осталась крупнейшим поставщиком (61,6 млн устройств). Поставки американской компании Apple сократились на 4% и составили 42,8 млн единиц, при этом поставки китайской Huawei выросли на 54% и достигли 42,5 млн.

Общая доля китайских производителей в поставках по итогам 2018 года составила 32%, тогда как в 2017 году составляла 24%.

Старший аналитик Canalys Бен Стэнтон отметил, что укрепление позиций китайских компаний связано с обострением американо-китайской торговой войны.

«Решения американской администрации заставили китайские компании инвестировать в страны Европы, а не в США. Хотя европейский рынок и является зрелым, у китайских компаний остаётся возможность вытеснить других участников рынка. Такие компании как Huawei и Xiaomi создали такую ценовую конкуренцию, которая ошеломила их конкурентов», — отметил Стэнтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году эксперты впервые зафиксировали падение объёма мировых поставок смартфонов. Так, согласно данным компании Strategy Analytics, поставки смартфонов упали на 5% по сравнению с 2017 годом.