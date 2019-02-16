Суббота, 16 Февраля 2019 года
01:40:42 МСК

В Россию могут запретить ввозить импортные консервы

Экономика

Без яиц, оливок и консервов из США

Москва, 16 февраля 2019, 01:40 — REGNUM  Расширение продовольственного эмбарго эмбарго инициировано российской Федеральной таможенной службой, передает РБК.

Согласно выдвинутой ФТС инициативе, в Россию иностранные производители не смогут ввозить ряд продовольственных товаров, в том числе оливки, яйцо, фруктовые джемы и соки, а также рыбные и мясные консервы.

Запрет может быть введен на товары из стран Европейского Союза, Соединенных Штатов и других государств. Соответствующее предложение уже поступило в Минсельхоз РФ.

Напомним, Россия ввела продовольственное эмбарго для ряда стран в качестве ответной меры на санкции, которые США инициировали «за Крым» в 2014 году, а ЕС поддержал — вопреки собственным экономическим интересам.

Читайте также: Санкции вредны для Италии и России — председатель сената

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля украинский президент Петр Порошенко обратился к Мишелю Барнье, представителю ЕС по проблеме Brexit, с просьбой поддержать введение Брюсселем нового пакета «азовских санкций».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко просит ЕС ввести против России «азовский пакет» санкций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить