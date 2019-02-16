В Россию могут запретить ввозить импортные консервы

Москва, , 01:40 — REGNUM Расширение продовольственного эмбарго эмбарго инициировано российской Федеральной таможенной службой, передает РБК.

Согласно выдвинутой ФТС инициативе, в Россию иностранные производители не смогут ввозить ряд продовольственных товаров, в том числе оливки, яйцо, фруктовые джемы и соки, а также рыбные и мясные консервы.

Запрет может быть введен на товары из стран Европейского Союза, Соединенных Штатов и других государств. Соответствующее предложение уже поступило в Минсельхоз РФ.

Напомним, Россия ввела продовольственное эмбарго для ряда стран в качестве ответной меры на санкции, которые США инициировали «за Крым» в 2014 году, а ЕС поддержал — вопреки собственным экономическим интересам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля украинский президент Петр Порошенко обратился к Мишелю Барнье, представителю ЕС по проблеме Brexit, с просьбой поддержать введение Брюсселем нового пакета «азовских санкций».

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