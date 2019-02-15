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Baker Hughes: число нефтяных вышек в США продолжает расти

Экономика

Число буровых в США растет вторую неделю подряд

Baker Hughes: число нефтяных вышек в США продолжает расти
anita_starzycka
Нефтяная вышка

Вашингтон, 15 февраля 2019, 22:47 — REGNUM  Нефтяные компании США продолжают наращивать добычу и увеличивают число буровых установок, 15 февраля передает агентство Reuters.

Согласно отчету Baker Hughes, число буровых в Соединенных Штатах за неделю увеличилось на три и достигло общего числа в 857 вышек.

Число буровых в США растет вторую неделю подряд одновременно с ростом запасов энергоносителей, что уже явилось сдерживающим фактором для нефтяных цен.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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