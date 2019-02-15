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В костромских районах начали работать новые передвижные «поликлиники»

Экономика

Регион закупил 4 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и планирует приобрести еще 13 до конца текущего года

Мантурово, Костромская область, 15 февраля 2019, 19:37 — REGNUM  С начала текущего года Костромская область закупила 4 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает ГТРК «Кострома». На данные цели в регион было направлено 43,5 миллионов рублей из федерального бюджета.

Передвижные «поликлиники» созданы на базе автобуса «ПАЗ» и оборудованы бензиновым генератором; аппаратом для снятия ЭКГ, измерения давления; набором для экспресс-анализов крови — на сахар и холестерин; гинекологическим креслом и реанимационным оборудованием — аппаратом ИВЛ, дефибриллятором. Фельдшерско-акушерские пункты уже начали работу при Мантуровской, Галичской, Шарьинской и Вохомской больницах.

До конца 2019 года местные власти обещают закупить еще 13 мобильных ФАПов — для Кадыйского, Островского, Нерехтского и других районов.

ИА REGNUM напоминает, что за последние два года в Костромскую область также поступило 47 автомобилей скорой помощи. В прошлом году местные власти обещали купить еще 15 автомобилей «скорой помощи» класса «В». Приобретение новых машин финансируется федеральным бюджетом.

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