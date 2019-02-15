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Россия помогает Киргизии очистить зараженные радиацией территории

Экономика

Сейчас работы ведутся в двух поселках, близ которых ранее добывалась ураносодержащая руда

Бишкек, 15 февраля 2019, 19:10 — REGNUM  Первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов обсудил с представителями российской госкорпорации «Росатом» вопросы, касающиеся реализации второго этапа межгосударственной программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». Об этом сообщила пресс-служба правительства сегодня, 15 февраля.

«Мы ожидаем от Программы снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими последствиями на территориях государств-участников СНГ, отработку технологии рекультивационных работ и обеспечение безопасных условий проживания и социальной реабилитации населения в этих регионах», — заявил вице-премьер.

Заместитель генерального директора корпорации «Росатом» Николай Спасский отметил, что в марте 2019 года полностью будет сдана вся исполнительная документация по объекту Каджи-Сай и обеспечен его запуск.

«Отрадно, что в ближайшее время данный объект будет сдан в эксплуатацию. Надеюсь, улучшится привлекательность данной местности с туристической точки зрения и повысится социальный уровень местных жителей. Надеюсь, что мероприятия по переносу и рекультивации хвостохранилищ в поселке Мин-Куш будут выполнены в установленные сроки и в соответствии со всеми нормами», — подчеркнул высокопоставленный киргизстанский чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии насчитывается 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства.

При этом на попечении министерства чрезвычайных ситуаций республики находятся только 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов, в которых хранятся 6,2 млн кубометров радиоактивных и еще 5,7 млн кубометров токсичных отходов.

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Экологические проблемы Туркестана
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